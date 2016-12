Ber folk vente med å få barn til etter sykkel-VM

Fredag la kommunen ut en video på Facebook og Youtube. Her slår de fast at det kan være lurt å vente en måneds tid for dem som går med planer om å få seg barn. Årsaken er at det blir vanskelig å ta seg frem på veiene i forbindelse med sykkel-VM.

Her er videoen slik den blir presentert på Youtube:

Humor med et snev av alvor

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

– Det er jo ment som et humoristisk innslag, men likevel med et snev av alvor i det hele, sier kommunikasjonssjef i Askøy kommune Dag Folkestad til avisen.

Søndag var nyheten også tema i sendingene til TV2 Nyhetskanalen.

– Det å ha et så stort arrangement i Bergensregionen er utfordrende, rett og slett fordi vi får mindre fremkommelighet på veiene. Når vi har sykkelarrangement på Askøy 16. og 17. september, så vil Askøybrua være stengt i enkelte perioder, sier Folkestad til fjernsynskanalen.

ADVARER MOT STENGTE VEIER: Dag Folkestad er kommunikasjonssjef i Askøy kommune. Foto: Espen Hatlestad / NRK

«Angrepiller og kondomer»

Ambulanser vil komme seg frem, men kommunens livsnerve, Askøybrua, vil til tider være stengt for vanlig trafikk. Både 16. og 17. september går det VM-ritt som omfatter Askøy.

Utspillet vekker reaksjoner. På Askøy kommune sin Facebook-side er den aktuelle videoen sett nærmere 5.000 ganger i løpet av få timer. Kommentarene er også mange:

SV-politiker Aud Karin Oen kaller det hele for upassende og krenkende. Hun oppfordrer kommunen til å finne andre måter å gjøre dette på.

Andre slår spøkefullt fast at kommunen bør dele ut gratis kondomer og angrepiller, men håper samtidig kommunen har en plan for hvordan de skal håndtere alvorlige nødssituasjoner.

Beredskapen ivaretatt

– Vi jobber godt med dette i flere avdelinger. Beredskap har høyeste prioritet og kommunen sitter i en overordnet beredskapsgruppe for sykkel-VM, sier kommunikasjonssjef Dag Folkestad.

Blant vil et kjørefelt på Askøybrua være forbeholdt utrykningskjøretøy. Man ser også på muligheten for å opprette en ekstra legevakt i den nordlige delen av kommunen under VM-arrangementet, i tillegg til den som er ved administrasjonssenteret på Kleppestø.