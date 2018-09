Ber folk sikre lause gjenstandar

Bilen som er blitt treft av eit tre ved Årstad kirke, er truleg ein parkert bil utan personar i. – Vi er på veg til staden, men har ingen mistanke om at det er folk i bilen. No har det vore to treveltar, så det er tydeleg at det bles. Vi oppfordrar folk til å sikre lause gjenstandar, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.