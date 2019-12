Beordra ny gjennomgang av dødsskredet på Votlo – no er saka lagt bort igjen

38 år gamle Kristine Anette Andersen mista livet då raset på Votlo på Osterøy trefte huset ho og familien budde i på i desember 2017.

Politiet starta undersøking av raset, men la bort saka som undersøkingssak.

Det fekk Robert Lillejord, den avdøde kvinna sin sambuar, til å klage til Riksadvokaten.

Riksadvokaten svarte med å beordre full ny etterforsking, for å finne ut om kommunen kunne straffast for raset.

No har Statsadvokaten i Hordaland også lagt bort den moglege straffesaka etter dødsraset. Det skriv Bygdanytt i dag.

Statsadvokat Benedicte Hordnes er ifølgje Bygdanytt einig med politiet si avgjer om å legge bort saka. Hordnes har ikkje høve til å kommentere saka onsdag føremiddag.

NRK har heller ikkje fått kontakt med bistandsadvokat til Robert Lillejord, Ingrid Aksnes.

MISTA LIVET: Kristine Anette Andersen (38) mista livet i raset.

Store nedbørsmengder

Tidleg om morgonen 7. desember losna store jord- og steinmassar over huset Andersen og familien budde i. Raset gjekk gjennom soverommet der ho låg og sov, og familie og vener måtte grave etter henne med berre nevane.

Ho blei frakta til Haukeland sjukehus, men livet stod ikkje til å redde.

Raset var hundre meter langt og ti meter breitt.

STORE NEDBØRSMENGDER: NVE hadde sendt ut gult farevarsel dagen raset gjekk. Foto: NRK

Skredet var naturleg utløyst

I november i fjor publiserte Sweco sin rapport etter dødsskredet. Der kom dei fram til at både hellinga på bakken, nedbør og menneskeskapte faktorar truleg medverka til skredet.

Etter at den første saka blei lagt bort, klaga Lillejord. Dette fekk han medhald i av Riksadvokaten. Ein ekspert frå Noregs Geotekniske Institutt (NGI) var med i politiet si etterforskingsgruppe, skriv Bygdanytt.

NGI kjem i sin rapport mellom anna fram til at «skredet i hovedsak må anses som naturlig utløst, og forårsaket av høy nedbør».

Det kjem òg fram i rapporten at skredfaren i området skulle ha vore vurdert då huset blei bygd i 2005.

Politiet meiner likevel at kommunen ikkje kan haldast ansvarleg for dette, fordi det skal mykje til for ein kommune å bli heldt ansvarleg for erstatningsansvar, skriv avisa.