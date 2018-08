Bensinpriser på godt over 17 kroner flere steder i landet

I juli skrev NRK om rekordhøye bensinpriser. Den veiledende prisen på landsbasis hos en av de største bensinstasjonene i Norge, Circle K, var da på 16,70 kroner.

Nå har prisene steget ytterligere, og ny rekord ble satt fredag. Den veiledende literprisen er nå på 17,02 kroner.

– Det er første gang at veiledende pris er på 17 kroner literen, sier kommunikasjonsdirektør i Circle K, Pål Heldaas.

På tredjeplass i verden

I juli hadde Norge den fjerde høyeste bensinprisen i landet. Etter torsdagens prisøkning er Norge på tredjeplass etter Island og Hongkong.

Porteføljeforvalter i Vistin Trading, Torbjørn Kjus, uttalte til NRK ved forrige rekord i juli, at han trodde prisene ville øke ytterligere. Der fikk han rett.

– Den viktigste grunnen til dette er at den norske kronen er svært lav sammenlignet med amerikanske dollar. I 2008 var prisen på 147 dollar oljefatet, men prisen på pumpene var på det jevne. Dette fordi den norske kronen er mye svakere i dag, sier han.

Kjus sier trenden er den samme over store deler av landet, men at folk flest ikke forbruker mindre bensin av den grunn.

– Det er ikke noe særlig priselastisitet i Norge. Folk forbruker omtrent like mye bensin om det koster 12 eller 17 kroner. Det er fordi at vår disponible inntekt er høy, sier Kjus.

Han legger imidlertid til at det vil gå en grense for hva folk kan tåle.

– Vi har ikke nådd den enda, men om det stiger ytterligere, vil vi kunne se en nedgang i forbruket av bensin, sier han.

OVER 17 KRONER: På Lofthus i Hordaland var prisen på bensin på 17.24 kroner per liter fredag kveld. Foto: Ragnhild Bjørge / NRK

Usikkert om prisen vil stige mer

Pål Heldaas i Circle K tør ikke å spå om prisene vil stige mer utover høsten. Han sier imidlertid at amerikanernes ferietid kan ha innvirkning på om prisen går opp eller ned.

– Vi er fortsatt inne i det som heter «driving season» i USA. Nå har amerikanerne fortsatt ferie, og de vil dermed kjøre mer bil. Den økte etterspørselen etter drivstoff øker prisene også her i Europa, sier han.

Dermed sier han at prisene kan bli nedjustert noe etter at amerikanerne er tilbake på jobb.

– De vil uansett ikke gå mye ned hvis alt annet på politisk plan forblir uendret. Dette er det vanskelig å si noe om, sier han.

Kjus fastslår at den varme sommersesongen også kan ha hatt innvirkning på prisnivået.

– Varmen har gjort at man ikke har klart å kjøle ned raffineriene. Dette har gjort at det har blitt problemer med å lage bensin, sier han.

Avisen iTromsø meldte denne uken at bensinprisene i Tromsø lå på godt over 18 kroner. Dette har ifølge Heldaas å gjøre med at de har lokal bensinavgift som alternativ til bompenger.

– Denne avgiften er på 95 eller 96 øreper liter. På toppen av dette kommer et transporttillegg som varierer med tankbilavstand fra drivstoffterminal til stasjon.