Bekymret for Tveiterås

Henning Warloe (H) sa i bystyret at foreldre ved Tveiterås, en skole for barn med spesielle behov, er bekymret for flyttingen til Ulriken. De har vært for lite hørt, mener han. Oppvekstbyråd Pål Thorsen (Ap) sa at det har vært dialog, men han «tar bekymringen på alvor».