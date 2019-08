Bekymret for nye ras i Jordalen

Geolog er på plass i Jordalen for å vurdere faren for nye ras, etter raset mandag. – Geologen er litt bekymret for nye regnskyll som er varslet og skal opp i helikopter for å se, sier Tatjana Knappen i politiet. Veien holdes stengt inntil videre.