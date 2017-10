Søstrene Eli og Sigrid Folkedal går i 5. og 9. klasse. De står på busstoppet hver dag de skal på skolen, men de gjør det med hjertet i halsen.

– Bilene kjører veldig fort forbi her vi står, det er skummelt. Og møter de noen, bremser de hardt. Det ser du på bremsesporene her, sier Sigrid Folkedal.

Folkedalstunnelen Ekspandér faktaboks Tunnelen går mellom Folkedal og Ytrabøneset i Granvin.

Den er 1370 meter lang og erstattar den rasfarlege strekninga forbi Haukanesberget.

Arbeidet har tatt om lag to år.

På gamlevegen vert asfalten fjerna og den naturlege vegetasjonen skal få gro fritt. Kjelde: Statens vegvesen

Noe må gjøres

NOE MÅ GJØRES: Martin Hamre mener noe må gjøres på stedet før det skjer en ulykke. Foto: Tale Hauso / NRK

Innbyggerne i Folkedal i Hardanger mener noe må gjøres straks for å hindre ulykker på fylkesvei 7. De reagerer på overgangen mellom den nye Folkedalstunnelen som ble åpnet i 2015 og den gamle veistandarden når du kommer ut av den. Tunnelen sammen med 965 meter vei kostet 274 millioner kroner, ifølge Wikipedia.

– Det er ikke plass til to personbiler, det er for smalt. Da kan det være vi må bremse hardt ned, sier Martin Hamre.

Han bor i Folkedal og har engasjert seg sterkt i saken. Under reguleringsarbeidet til den nye Folkedalstunnelen advarte han om trafikkfellen som kunne komme i Folkedal dersom ingenting ble gjort.

– Veien er fin og flott. Men når en kommer ut av tunnelen, stopper det helt opp.

Krav om sikring

Innbyggerne langs veien krever nå at det settes inn strakstiltak på veien for å hindre at det skjer en ulykke. Først og fremst ønsker de at hastigheten settes ned. Det er 60-sone like etter tunnelen, men mange overskrider fartsgrensen.

– De må få ned farten, først og fremst. Det må de for å få det mer sikkert for barna der, de som bruker busstoppet, sier Hamre.

Statens vegvesen sier de har bygget tunnelen i henhold til reguleringsplanen.

– Det var skredsikring som var hovedmålet med denne tunnelen. De fleste prosjekt må ha en avslutning, og dette ble den beste avslutningen innenfor rammene som var gitt, sier seksjonssjef Carl-Erik Nielsen i Statens vegvesen.

BREMSESPOR: Bremsespor etter biler som har måttet stoppe for møtende trafikk ved Folkedal i Granvin. Foto: Martin Hamre

Før nyttår skal de blant annet sette opp skilt. Planen er også flere tiltak, men det krever investeringer og må planlegges mer.

– Vi setter i første omgang opp skilting og gjør noen utbedringer av veien ved broen.

Søstrene Eli og Sigrid Folkedal liker ikke å stå ute ved veien. Når de kan, står de inne i busskuret eller bak det. Så går de frem når de ser bussen.

– Vi håper de kan gjøre noe så vi slipper å være så redde for å stå her, sier Eli Folkedal.