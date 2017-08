Bekymret for at sykkel-VM sender rusavhengige tilbake til «narko-parken»

Da verdens sykkelelite ruller gjennom Bergen mellom 16. og 24. september, vil fremkommeligheten være sterkt redusert.

En av veiene som stenges av, går forbi Strax-huset på Laksevåg. Strax-huset tilbyr helsehjelp til rusavhengige, og er blitt et samlingssted etter at den åpne russcenen i Nygårdsparken ble stengt i 2014.

SKEPTISK: Jana Middelfart Hoff (H) uttrykte bekymring for hva som skjer med de rusavhengige under sykkel-VM. Foto: Sølve Rydland

Parken skal åpne igjen under sykkel-VM, samtidig som veiene rundt rusavhengiges vanlige tilholdssted stenges.

– Hvis Strax-huset oppfattes som vanskelig tilgjengelig for brukerne, er jeg bekymret for at veien tilbake til Nygårdsparken blir kortere. Det kan bli starten på noe jeg mener er veldig uheldig, nemlig at vi igjen får en åpen russcene der, sa tidligere helsebyråd og nå medlem i bystyrets helsekomité, Jana Middelfart Hoff i komitémøtet onsdag.

Overfor NRK utdyper hun bekymringen sin.

– Det som skjer rundt Strax-huset i forbindelse med sykkel-VM, med mange publikummere, busslommer som blir tilskuerplasser og så videre, skjer samtidig som at Nygårdsparken gjenåpnes helt. Det gir helt klart en risiko for at rusmiljøet vil føle seg fortrengt, og tyr til parken i stedet. Skjer det, tror jeg svært mye skal til for å endre det etter VM, sier hun.

TILHOLDSSTED: I denne undergangen på Laksevåg pleier rusavhengige å oppholde seg. Under sykkel-VM vil tilkomsten være vanskeligere, og nå frykter Høyre for konsekvensene. Foto: Frederik Økland / NRK

Byråd sikker på at parken ikke blir russcene igjen

Sosialbyråd Erlend Horn (V) sier at de har tenkt igjennom problemstillingen, men mener at de ivaretar behovene til de rusavhengige.

– Vi er veldig sikker på at de ikke vil trekke tilbake til Nygårdsparken. Strax-huset vil fortsatt være tilgjengelig å komme til, men vi forventer at noen kanskje vil trekke litt unna og oppholde seg andre steder. Når Nygårdsparken åpner vil vi ha samarbeid med politiet og vekterne der, samt mange aktiviteter, slik at vi ikke igjen vil se en åpen russcene i parken, sier Horn.

– Flere var også bekymret over konflikter mellom rusavhengige og publikum som vil ferdes i området rundt Strax-huset under VM. Hva tenker du om det?

– Det tror jeg heller ikke vil bli et problem. Erfaringsmessige vil rusavhengige trekke unna dersom det er mye publikum. Uansett vil vi ha vektere i området som svarer på spørsmålet og er til stede.

SIKKER: Sosialbyråd Erlend Horn (V) er sikker på at de rusavhengige ikke vil trekke tilbake til Nygårdsparken. Foto: Pressefoto

Midlertidige legevakter

Kommunen har også lansert seks midlertidige legevakter, som et tiltak for å sikre at folk som trenger akutt hjelp skal få det.

– Vi har et veldig tydelig mål om at alle som trenger akutt helsehjelp skal få det. Vi utvider åpningstidene på Bergen legevakt og oppretter seks midlertidige legevakter i bydelene, sier helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF).

Disse kommer til å være på Vågsallmenningen, Bergenhus festning, Ladegården sykehjem, Svartediket, Ulriken skole og Ny-Krohnborg skole.

I tillegg til å være i legevaktberedskap vil sentralene ha allmennleger til stede som kan bistå pasienter som ikke kan nå sine fastleger, opplyser Gåskjenn.