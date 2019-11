Beklagar informasjonsrot

Statens vegvesen beklagar at dei ikkje sa frå tidlegare om at opninga av E 39 blei utsett med ein time. Åsanevegen i retning sentrum skulle etter planen opne 05.30, men fordi arbeidet tok lengre tid enn planlagd, blei dei forsinka. – Vi håpa i det lengste at det skulle gå, seier avdelingsdirektør Grethe Vikane.