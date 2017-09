Beit dørvakt, risikerer utvising

Ei thailandsk kvinne i 40-åra som beit ein dørvakt på utestaden Zachariasbryggen i Bergen natt til laurdag, risikerer no eitt år i fengsel og utvising frå landet. Årsaka er at kvinna allereie var utvist frå Noreg. – Normalstraff for ulovleg retur er eitt års fengsel. Etter soning har ho framleis ikkje lov å vere i Noreg, og då vert ein normalt uttransportert på nytt, seier politiadvokat Arne Fjellstad.