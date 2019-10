Behrouz kom til Norge som 17-åring: – Barnevernet var like viktige som familien min

– Dette er en av de bredeste forskningsrapportene om mindreårige flyktninger som har kommet til Norge som er gjennomført. Det har vært en kraftanstrengelse for ungdommene som har brukt timevis på undersøkelsen, sier Sølve Bjørn Randal.

Han er sjef i Barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger i Bergen kommune.

Rapporten er utarbeidet av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) i samarbeid med barnevernstjenesten i Bergen.

– En stor støtte

80 flyktninger som kom til Bergen som mindreårige har deltatt i undersøkelsen.

Rapportens hovedfunn er at en stor andel av deltakerne sier barnevernet har betydd mye for dem etter at de kom til Norge.

Behrouz Karim (30) kom til Norge fra Irak som 17-åring og deler samme erfaring som flertallet av deltakerne i undersøkelsen.

– Det var store språkforskjeller og kulturforskjeller sammenlignet med det jeg kjente til. Jeg opplevde folk som litt kaldere enn det jeg var vant med. Men jeg var heldig for jeg hadde veldig mange flinke folk rundt meg, sier Karim.

Nå jobber han selv som miljøarbeider i barnevernet. Til våren er han ferdig utdannet barnevernspedagog.

– Barnevernet var like viktig for meg som familien min. Det var de som hjalp meg med alt jeg trengte hjelp til da jeg kom til Norge, sier han.

Store psykiske skader

Rapporten viser samtidig at jentene i undersøkelsen har opplevd åtte traumatiske hendelser i snitt, mens guttene har opplevd seks slike hendelser i gjennomsnitt.

– Dette er massive tall og vi må samtidig anta at det er en del underrapportering fra dem som har deltatt. Dette viser at vi snakker om en gruppe mennesker som har behov for sammensatte og gode tjenester fra barnevernet, sier Ingrid Kvestad i RKBU Vest.

Halvparten av deltakerne sliter i dag med posttraumatisk stresslidelse. Likevel klarer de seg bra på skolen og har lite fravær.

– Interessen for skolen er generelt sett høy. De har ikke mer fravær enn andre, selv om de har mer problemer enn andre, sier Randal.

OMFATTENDE: Ingrid Kvestad fra RKBU Vest og Sølve Bjørn Randal fra Barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger i Bergen kommune sier undersøkelsen er svært omfattende. – Det har tatt ungdommene flere timer å svare på alle spørsmålene, sier Randal. Foto: Christian Lura / NRK

Mangler støttespillere utenfor

Selv om de fleste deltakerne har gode erfaringer med barnevernet, viser undersøkelsen samtidig at de har få voksne støttespillere utenfor barnevernet.

– De har få andre nettverk enn oss hjelpere. Vi må jobbe mer med å koble dem på vanlige folk. Det må bli andre enn oss som er enda viktigere, sier han.

Karim sier hans erfaringer med barnevernet er mye av grunnen til at han har valgt å utdanne seg til barnevernspedagog.

– Hadde det ikke vært for barnevernet, hadde jeg ikke vært her i dag, sier han.