Beholder kommunejobb etter drikking

En mannlig ansatt i 40-årene ved en institusjon for voksne i Bergen kommune ble oppsagt for å ha drukket tre øl sammen med en bruker. Nå har Bergen tingrett gitt mannen jobben tilbake, skriver BA. Dommerne legger vekt på at mannen var åpen, lojal, har beklaget, og mener en advarsel ville vært rimelig.