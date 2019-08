Beffen kutter vinterdriften

Den lille oransje fergen legger ned vinterdriften for første gang, skriver BA. Årsaken er underskudd og at den elektriske fergen fra 2015 er ute av drift på ubestemt tid. Ruten vil bli trafikkert av den gamle fergen, som for tiden er innleid av Fiskerimuséet, mellom 15. og 30. september.