Bedriftsleder (52) voldtok kvinne i 20-årene mens kjæresten hennes sov i samme seng

Hendelsen skjedde i forbindelse med et arrangement på Voss sommeren 2017.

I november i fjor ble bedriftseieren og -lederen i selskapet som sto bak arrangementet dømt til fire års fengsel i Oslo tingrett.

Den 52 år gamle gifte trebarnsfaren fra Østlandet anket imidlertid dommen. Men han ble ikke hørt. Mandag avsa Borgarting lagmannsrett endelig dom i saken.

Straffen på fire års fengsel blir opprettholdt. Bedriftslederen må også betale offeret, en kvinne i slutten av 20-årene, 150.000 kroner i oppreisning.

«Det er ingen holdepunkter for at fornærmede ønsket å ha sex med tiltalte», fastslår dommerne.

Kjæreste med ansatt i selskapet

Voldtekten skjedde om natten etter en fest i forbindelse med arrangementet på Voss.

Kvinnen var kjæreste med en ansatt i selskapet 52-åringen var både leder og eier av.

Kjæresteparet dro etter festen tilbake til en innleid hytte i Bavallen, der flere ansatte skulle overnatte. De hadde sex, før de sovnet.

52-åringen forklarte i retten at han dagen før hadde fått et kyss på nakken og en god natt-klem av kvinnen, og tenkt «wow». Fornærmede forklarte at hun er tillitsfull og utadvendt, og pleier å gi klemmer uten at det er noe mer enn nettopp det.

Bestemte seg for at han ville ha sex

På festen dagen etter oppførte 52-åringen seg svært upassende, ifølge andre tilstedeværende.

Etter festen bestemte han seg, ifølge egen forklaring, for at han ville ha sex med kvinnen.

Han dro til hytten i Bavallen, der også han skulle overnatte. Kvinnen og kjæresten hadde lagt seg i en dobbeltseng på soverommet sitt.

«Planen hans var å vekke fornærmede, og få henne med ut av rommet for å ha sex med henne i stuen eller badstuen», skriver dommerne om mannens forklaring.

52-åringen gikk inn på soverommet til sin ansatte og kjæresten hans. Der begynte han å beføle kvinnen. 52-åringen oppfattet ifølge forklaringen at hun inviterte ham til å fortsette.

Da hadde han samleie med kvinnen, mens kjæresten lå og sov ved siden av.

Etter hvert begynte han «å innse at det var «galskap» [ ...], samtidig som det også var spennende».

BLE IKKE TRODD: At kvinnen «skulle ønske å bli vekket for å ha sex med en bortimot ukjent mann som i realiteten var sjefen til den hun sov sammen med, er etter rettens mening nærmest utenkelig», skriver dommerne. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Kjæresten konfronterte sjefen

Kvinnen forklarte at hun hadde sovnet etter å ha hatt sex med kjæresten, og at hun våknet av å bli befølt.

Da hun så at det var lederen for selskapet kjæresten jobbet i, som hun så vidt hadde hilst på, dyttet hun ham vekk. Han forlot rommet, ifølge kvinnen.

Kvinnen forsøkte å vekke kjæresten, men han sov tungt. Noen dager senere fortalte hun ham hva som hadde skjedd.

Kjæresten konfronterte etter hvert bedriftslederen med opplysningene. Han nektet, men kjæresten skjønte at han løy, ifølge dommen. Da ble saken politianmeldt.

Senere, mens etterforskningen pågikk, hadde kjæresten og lederen et møte om saken, som kjæresten tok lydopptak av. Der fortalte 52-åringen også om samleiet. Lydopptaket ble gitt til politiet.

– Nærmest utenkelig at hun skulle ønske å ha sex

Kvinnen forklarer at hun etter hendelsen følte fortvilelse og maktesløshet, og var redd for å ødelegge for kjærestens arbeidsforhold. I ettertid har hun slitt med posttraumatisk stressyndrom, konsentrasjon og hukommelsesvansker.

Forholdet mellom kvinnen og kjæresten ble etter hvert også ødelagt, ifølge dommen.

Lagmannsretten fastslår at 52-åringens forklaring om at kvinnen var «våken og innstilt på sex med det samme han ristet i henne» fremstår svært lite troverdig:

At kvinnen «skulle ønske å bli vekket for å ha sex med en bortimot ukjent mann som i realiteten var sjefen til den hun sov sammen med, er etter rettens mening nærmest utenkelig».