Bedehuset ble stormet og familien pågrepet: – Gutt (6) påført skader av politiet

– Dette er den groveste kirkeasylsaken jeg har sett. Det handler særlig om hvordan politiet behandlet familien da de i februar gikk inn i kirkeasylet på Fitjar, sier forsker Elisebeth Kipperberg ved Universitetet i Stavanger til Vårt Land.

Mente bedehus ikke regnes som kirke

23. februar ble en afghansk familie på to voksne og tre barn hentet ut av et bedehus på Fitjar i Sunnhordland.

Familien påberopte seg kirkeasyl, men politiet mente bedehuset ikke var å regne som en kirke, og brøt seg inn i bygningen. Aksjonen utløste en voldsom debatt.

I mars søkte familien på nytt kirkeasyl i Hønefoss kirke. Her er familien fremdeles i påvente av at ankesaken skal opp for Borgarting lagmannsrett i juni neste år.

I oktober anmeldte Frank Håvik, pastor for menigheten Nytt Liv, Politiets utlendingsenhet (PU) for å ha aksjonert mot bedehuset han er forstander for.

REAGERTE: Det vakte sterke reaksjoner på Fitjar etter at politiet knuste en rute i denne døren for å ta seg inn. F.v. Geir Vik, Reidun Vik, Frode Sunnhordvik, Marit Janne Sunnhordvik, Alf Helland, Kristin Håvik og Frank Håvik. Foto: Kjetil Rydland / Stord24

«Politiet [ ...] tok heller ingen hensyn til at de ville måtte håndtere tre mindreårige barn i kampaksjonen», heter det i anmeldelsen.

– Kritisk for seksåringen

Sammen med Håvik og prost Kristin Moen Saxegaard ved Ringerike prosti har Elise Kipperberg bedt Utlendingsnemnda (UNE) om en ny vurdering om familien lovlig kan bli i landet i seks måneder, skriver avisen.

Kipperberg har forsket på barns rettigheter i asylsaker i nesten 30 år og har lang erfaring fra barnepsykiatrien.

KNUSTE RUTE: For å komme seg inn i menighetsbygget måtte politiet knuse en rute i inngangsdøren. Foto: Kjetil Rydland / Stord24

Familiens advokat, Jostein Løken, har tidligere fått avslag på sin omgjøringsbegjæring. Det er han som også denne gangen står bak begjæringen.

I den barnepsykiatriske utredningen slås det fast at de tre barna på ett, tre og seks år ble påført store skader som følge av aksjonene til PU.

«Barna er blitt utsatt for direkte psykisk vold og umenneskelig og nedverdigende behandling fra politiet side», står det i begjæringen Vårt Land har fått lese.

Særlig er den psykiske helsen til seksåringen i kritisk tilstand.

Vi kan ikke ha en praksis hvor de som får med seg menigheten får bli, mener justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug. Du trenger javascript for å se video. Vi kan ikke ha en praksis hvor de som får med seg menigheten får bli, mener justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug.

UNE: – Forsvarlig vurdering

Ifølge en utredning fra en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, har han fått posttraumatisk stressforstyrrelse. De to psykologspesialistene bak utredningen er alvorlig bekymret for gutten og mener han trenger å leve i trygge rammer i påvente av en konklusjon i familiens ankesak.

UNE sier til Vårt Land at de er forsiktige med å kommentere saker som skal opp for retten. De opplyser at de har lest alle dokumentene som har kommet inn i saken. Det er imidlertid ingen opplysninger som tilsier at familien skal få lov å bli i landet inntil videre.

– Vi har vurdert helseopplysningene i saken, og mener vår konklusjon og vurdering av barnas situasjon er forsvarlig, sier seksjonssjef i UNE, Ingun Halle, til avisen.

Selve omgjøringsbegjæringen vil først bli behandlet etter lagmannsretten har behandlet saken, opplyser Halle.