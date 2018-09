Bebuar fekk åtvaring etter brann

Ein bebuar i Øvrestadionveien på Laksevåg har fått munnleg åtvaring frå politiet, etter at sengetøy på utsida av eit hus tok fyr. Det viste seg at bebuaren hadde bestemt seg for å bli kvitt eldre avfall, opplyser politiet. Ingen personar vart skadd i brannen, som raskt vart meld sløkt.