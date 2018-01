Beboere i tre hus fortsatt evakuert

Osterøy kommune fraråder beboerne i tre hus på Votlo mot å flytte tilbake inntil videre, skriver Bygdanytt. Kommunen mener evakueringen bør opprettholdes inntil faren for nye ras er avklart og eventuelle sikringstiltak gjennomført. En 38 år gammel kvinne mistet livet da et skred traff et hus i boligfeltet 7. desember i fjor.