Båten til savnet mann er trolig funnet

Båten er funnet på 70 meters dyp, omkring 450 meter fra et skjær der vrakrester fra båten ble funnet. Funnstedet er ved Rongevær i Austrheim kommune.

Politiet setter funnet i sammenheng med den savnede Jan Rydheim (56) fra Sandnessjøen. Han ble meldt savnet 23. november i fjor, da han var på vei til Bergen for å selge en båt.

En kamerat av Rydheim varslet Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) om at han hadde snakket med Rydheim på telefon, før telefonsamtalen ble brutt. Siden fikk ikke kameraten svar fra Rydheim.

Samme type båt

Bilder fra havbunnen og nærheten til skjæret der politiet har funnet spor tyder på at det er snakk om den samme båten, forteller lensmann i Nordhordland, Kjell Idar Vangberg til NRK.

– Det er samme type båt, og er ikke en båt som har ligget lenge. Det er ikke verifisert 100 prosent, sier han.

SAVNET: Jan Rydheim (56) fra Sandnessjøen er fortsatt savnet. Rydheim har lang erfaring til sjøs. Foto: Privat

Sjøforsvarets KNM «Olav Tryggvason» trente med nytt utstyr i Fensfjorden tirsdag da de registrerte en fritidsbåt på havbunnen.

Politiet ble varslet, og båten er nærmere undersøkt med en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV).

Savnet mann ikke funnet

Vraket vil gjennomsøkes. Den savnede er ikke funnet.

– I en båt på havbunnen er det ikke alt vi kommer til. Vi vil foreta søk i nærheten av båten, og vi vurderer å heve båten uavhengig om vi finner den savnede eller ikke, sier Vangberg.

Mannens pårørende er varslet.

På grunn av vanskelige værforhold i området vil et eventuelt hevingsarbeid i hvert fall ikke begynne før neste uke.

SØK: Redningsskøyten «K.G. Jebsen II» søkte i Fosnstraumen mellom Radøy og Austrheim i 13-tiden søndag. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Stor leteaksjon

20 båter, to helikopter og to fly var med i leteaksjonen etter Rydheim. I tillegg til politiet søkte frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder langs strendene på sørsiden av Fensfjorden.

Politiet fant rester fra et hekkaggregat og noen merker på et skvalpeskjær mellom Fedjefjorden og Fensfjorden. Et skvalpeskjær er et skjær som så vidt er synlig ved lavvann.