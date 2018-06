Båtbrann slukket – ingen skadet

110-sentralen melder at ingen ble skadet etter at det klokken 16.24 torsdag ble meldt om brann i en fritidsbåt mellom Sotra- og Askøybrua utenfor Bergen. To personer befant seg i båten da det brøt ut brann i motorrommet, sier vaktkommandør Arne Corneliussen. – Båten taues nå til land av redningsselskapet, opplyser han.