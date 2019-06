Båt sank etter kollisjon

To fritidsbåter har kollidert ved Hauglandsosen sør for Hanøytangen på Askøy, melder politiet. Den ene båten har gått ned, men ingen personer skal være skadet. – Det skal være en sjark og en 40-45 fots Princess som har kollidert. Sjarken gikk ned, og personen som var om bord gikk over i den andre båten. Redningsskøyten er på stedet og politibåten er på vei, sier politiets operasjonsleder Terje Magnussen. Mannskapet på redningsskøyten «Kristian Gerhard Jebsen II», som er på stedet, bekrefter at det gikk bra med mannen som var om bord i sjarken, og at ingen er skadet.