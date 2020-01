Båt på skjær ved Misje

Politiet melder at en 25 fots båt har gått på et skjær utenfor Misje i Øygarden. Det er to personer om bord, begge uskadd. De har lyktes i å ankre opp, og båtens posisjon er kjent. Brannvesenet har sendt to båter mot havaristen. Det blåser kraftig.