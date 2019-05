Båt gikk i ring ved Leirvik

Politiet har tatt hånd om en båtfører i 50-årene etter at båten hans ble observert gående i ring utenfor havnen i Leirvik på Stord. En skipper på et fartøy i nærheten fikk stoppet båten og båtføreren. Mannen er mistenkt for ruskjøring.