Bassenget tømt på Askøy

Høydebassenget på Øvre Kleppe på Askøy er nå tomt for vann, etter pumpejobben som ble gjort i helgen. I dag skal geologer gå inn i bassenget for å vurdere fjellet og se etter sprekker som kan ha ført til at drikkevannet fikk bakterier i seg.