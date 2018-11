Basketak i Damsgårdsveien

Like over klokka tre i natt baska to personar saman ved Straxhuset i Damsgårdsveien. Mennene i 20- og 40-åra er kjenningar av politiet, og ordna etter kvart opp i samråd med ein patrulje, opplyser operasjonsleiar Frode Kolltveit.