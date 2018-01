Basehopper fra Stord omkom

Det var 28 år gamle Kristian Tolås Trondsen fra Stord som omkom etter et basehopp fra Sør-Tussen i Eide onsdag. I en pressemelding opplyser politiet at de betrakter hendelsen som en ulykke, og at de har iverksatt etterforskning for å finne årsaken.