Medan kvinnene kårar Kongsvinger og Sandnessjøen til dei beste i landet på fødsel- og barselsopphald, kjem landets tredje største sjukehus dårleg ut.

Ei undersøking gjennomført av Folkehelseinstituttet visar at barselavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus scorar lågast på fire av fem kvalitetspunkt. Spørjeundersøkinga er gjort blant kvinner som fødde i siste kvartal av 2017. Over 8000 kvinner har blitt spurde.

Det er kvalitetar som går på relasjon til personalet, informasjon om barnet, rammer og organisering og ivaretaking av partnar som gir botnresultat. Det var Dagens Medisin som først omtalte saka.

Dårleg ut for andre år på rad

Barselavdelinga på Haukeland fekk liknande resultat i tilsvarande undersøking gjort i 2016. Klinikkdirektør Susanne Albrechtsen seier kvinner som skal føde, kan vere trygge på at KK jobbar med saka.

– Vi hadde kanskje håpa på at det vi allereie har sett i verk, ville gitt betre resultat i denne undersøkinga. Vi arbeider no med ulike tiltak for å gi betre informasjon om kvinner og barns helse.

EI UTFORDRING: Bygget i seg sjølv er ei utfordring, seier Susanne Albrechtsen, Klinikkdirektør ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Britt Kristin Ese / NRK

Nesten hundre år gamalt bygg

At Kvinneklinikken held til i eit bygg frå 1926, er ei utfordring, seier klinikkdirektøren.

– Bygget er ikkje lagt til rette for moderne barselsomsorg. Vi har eit nærmast ikkje-eksisterande tilbod til partnarar som vil vere saman med den nybakte mora og det nyfødde barnet.

Albrechtsen vonar det nye bygget, som skal vere på plass i 2023, kan gje eit langt betre barseltilbod både til nybakte mødre og partnarar.

I det nye bygget skal kvinner og familiane deira ikkje måtte dele rom med andre, slik dei må i dag. Dei fødande vil òg vere i nærleiken av intensivavdelinga for dei nyfødde.

11 negative svar

«Det er ikkje nødvendigvis slik at institusjonar med lågare resultat på denne undersøkinga har dårlegare kvalitet på fødselsomsorgen», skriv Folkehelseinstituttet på si nettside.

I Hammerfest var det berre elleve som svarte på undersøkinga. Folkehelseinstituttet skriv at tala må tolkast med varsemd. Spesielt der det er få svar.

Men einingsleiar Unn Sissel Juliussen ved fødeavdelinga på Hammerfest sjukehus seier til Dagens Medisin at elleve negative tilbakemeldingar er elleve for mykje.

– Dei negative tilbakemeldingane skal vi jobba systematisk med.

Forbetringspotensial

Folkehelseinstituttet poengterer at variasjonar kan skuldast forskjellig pasientsamansetning. Nokre sjukehus har fleire gravide med forventa fødselsrisiko. Det er ofte dei store sjukehusa som tar imot desse kvinnene.

Dei skriv òg at resultata på alle norske sjukehus er gode, men at dei har forbetringspotensial.

Les òg: Nybakte foreldre settes på gangen