Barnehagedødsfall: Ansatte med status som mistenkt

Politiet har nå opprettet straffesak for å finne ut om noen skal stilles til ansvar etter ulykken i Akasia Paradis barnehage.

En ett år gammel gutt falt ut av en barnevogn med en stropp rundt halsen 3. januar. Han ble liggende med kritiske skader på Haukeland universitetssjukehus i tre uker. Den 25. januar meldte politiet at gutten døde av skadene.

Politiet har avhørt flere personer med status som mistenkt.

Det var BT som først omtalte saken.

Fra vitne til mistenkt

Direktør i Akasia, Ove Christian Fredriksen, sier at han er kjent med at to ansatte i barnehagen har fått endret status fra vitne til mistenkt i saken.

– Dette er en krevende situasjon for disse, og for Akasia. Vi vil ivareta disse på best mulig måte nå. Vi har personer og ressurser som følger disse opp, sier direktøren.

Han legger også til at de har søkt råd hos advokater.

– Dette er en veldig vanskelig sak for alle parter. Vi har hele tiden bidratt med det politiet har bedt om i denne saken, sier Fredriksen.

Fra etterforskningssak til straffesak

Politiadvokat Eli Valheim i Hordaland politidistrikt bekrefter at politiet nå etterforsker saken som straffesak.

– På bakgrunn av de undersøkelsene som er tatt, vil vi nå se på om noen kan stilles til ansvar etter ulykken, sier Valheim til NRK.

Saken har blitt omgjort fra en undersøkelsessak til en straffesak for noen dager siden, ifølge Valheim.

Rekonstruerte ulykken

Gutten skal ha sovet i en barnevogn inne i barnehagen. Han skal ha sovet alene på et soverom i barnehagen, ifølge BA.

Tirsdag ble det gjennomført en rekonstruksjon av ulykken, på politihuset i Bergen.

Akasiadirektøren sier at han vet at rutinene de har ikke avviker fra andre barnehagers rutiner.

– Vi opplever disse rutinene som gode, men vi er åpen for at denne saken kan få innvirkning på fremtidige rutiner.