Politiet fekk melding om ulukka klokka 12.10 torsdag ettermiddag.

Eit barn på eitt år har ifølge politiet falle ut av ei barnevogn og deretter blitt hengande fast med ein stropp rundt halsen.

Ulukka skjedde i Akasia Paradis barnehage i Birkelundsbakken i Bergen.

Tilstanden til barnet er ukjend. Foreldra er varsla.

– Ambulansepersonell var i gang med førstehjelp då me kom fram. Barnet er køyrd til Haukeland sjukehus, opplyser innsatsleiar Tom Johannessen i Vest politidistrikt til NRK.

Får tilbod om krisehjelp

Bergen kommune har mobilisert eit psykososialt kriseteam.

– Dei tilsette i barnehagen får no tilbod om vidare oppfølging, utover det dei har fått frå politiet, seier innsatsleiar Johannessen.

Styraren i barnehagen viser vidare til administrerande direktør i Akasia. Ove-Christian Fredriksen seier at foreldre og tilsette er sterkt prega av ulukka.

– Me følgjer opp så godt me kan og har eit fokus på barna, tilsette og foreldre. Me har kopla på eit kriseteam, men førebels har me ikkje noko meir informasjon å gje ut, seier Fredriksen.

Fleire foreldre hentar torsdag ettermiddag barna sine frå barnehagen i Birkelundsbakken.

ALVORLEG: Den alvorlege ulukka skjedde i Akasia Paradis barnehage. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Barnet er under behandling

Det er usikkert kor lang tid det tok før barnet fekk hjelp. Det var tilsette i barnehagen som først oppdaga barnet. Politiet blei varsla om ulukka via AMK-sentralen.

Verken innsatsleiar eller operasjonsleiar ynskjer å seia noko om tilstanden til barnet utover at det var i live då barnet blei frakta i ambulanse.

– Barnet var i live og er no under behandling på sjukehuset, opplyser operasjonsleiar Per Algrøy.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg i Bergen kommune seier at dei har stilt psykososialt kriseteam til rådvelde i saka.

Politiet undersøker no barnevogna og gjer åstadundersøkingar på staden. Det er ikkje kjend kva som førte til ulukka.

– Me tek avhøyr av dei som var på staden i tillegg til at me gjer kriminaltekniske undersøkingar, seier innsatsleiar Johannessen.