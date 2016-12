Barnehageansatt siktet for voldtekt mot barn

Det var BA som meldte først om saken.

– Vi etterforsker en sak hvor én person er mistenkt for seksuelle overgrep i en barnehage. Vedkommende er pågrepet og avhørt av politiet og dimmitert, sier politioverbetjent Torbjørn Mørk i Sotra-politiet til NRK.

Personen jobber i barnehagen som lovbruddet har funnet sted. Fornærmede er barn i barnehagen, men politiet vil ikke si om det er en eller flere fornærmede.

Personen er siktet for voldtekt av barn etter straffelovens paragraf 299, som gjelder voldtekt av barn under 14 år. Etter den nye straffeloven omfatter voldtektsbegrepet også upassende berøring og seksuelle krenkelser av barn under 14 år.

Saken har ikke tilknytning til operasjon Dark Room.

– Alltid veldig vanskelig

Barnehagesjefen i Fjell kommune har ikke lyst å gå inn i detalj på hva som har skjedd, men sier at de er orientert om saken.

– Det er alltid veldig vanskelig å være i en slik situasjon. Vår opplevelse er at de har taklet situasjonen bra etter forholdene. Kommune bistår med et ressursteam som kan ivareta både ansatte og foreldre i den situasjonen, sier Margun Landro, barnehagesjef i Fjell kommune.

I går var det et foreldremøte i barnehagen det skjedde.

– Kommunen stilte med sine ressurser i form av et tverrfaglig ressursteam. De vil følge opp barnehagen, personale og foreldre etter behov i dagene som kommer, sier Landro.