Barnehageansatt siktet for overgrep – ble pågrepet på vei til jobb mandag morgen

Mannen i 30-årene som er siktet for overgrep mot et barn i en barnehage i Bergen, ble fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett klokken 10 onsdag morgen.

Mannen, som er ansatt i en privat barnehage i Bergen, ble pågrepet av politiet da han var på vei til jobb mandag morgen.

– Overgrepet han er siktet for, skal ha skjedd i barnehagen, sier politiadvokat Eli Valheim etter fengslingsmøtet.

Politiet har siktet mannen etter den nye straffelovens paragraf 299, «Voldtekt av barn under 14 år». Her defineres alle seksuelle overgrep mot barn under 14 år som voldtekt.

Strafferammen er inntil ti år i fengsel.

BISTANDSADVOKAT: Laila Kjærevik er bistandsadvokat for barnet som skal ha blitt utsatt for overgrepet. Hun sier barnet blir ivaretatt av foreldrene sine. Foto: Kaja Hauge / NRK

Avhør førte til pågripelse

Valheim sier barnet ble avhørt ved Barnehuset i Bergen fredag forrige uke, altså flere dager før mannen ble pågrepet.

– Etter opplysninger vi fikk i forrige uke valgte vi å gjennomføre et avhør av barnet på fredag. Ut fra det som kom frem i avhøret besluttet vi å pågripe den siktede, sier hun.

Valheim vil imidlertid ikke gå inn på hvordan etterforskningen startet eller hva barnet har fortalt under avhøret.

– Forholdet han er siktet for skal ha skjedd i januar i år.

Valheim vil ikke si om de mistenker at det har blitt begått flere overgrep. Bare at det er snakk om overgrep mot ett barn.

Barnet har fått oppnevnt Cecilie Wallevik som bistandsadvokat. Under fengslingsmøtet onsdag stilte advokat Laila Kjærevik som Walleviks stedfortreder.

– Barnet har det etter forholdene bra, og blir ivaretatt av foreldrene sine, sier Kjærevik etter fengslingsmøtet.

Gikk for lukkede dører

Politiet ba om at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører av hensyn til etterforskningen. Det ga tingretten politiet medhold i. I tillegg ble det lagt ned totalforbud mot å gjengi noe fra kjennelsen.

Politiet ba om fire ukers varetekt, med brev- og besøksforbud. Like før klokken 12 var fengslingsmøtet over. Kjennelsen fra tingretten er ventet rundt klokken 13.

FORSVARER: Advokat June Stavland er den siktede mannens forsvarer. Mannen var også selv til stede i tingretten onsdag. Foto: Kaja Hauge / NRK

Vil avhøre flere barn

Valheim sier de vil avhøre flere barn i barnehagen. Tirsdag kveld holdt politiet et informasjonsmøte for foreldre og ansatte, hvor også ansatte ved Barnehuset i Bergen og Barnevernsvakten var til stede.

– Bakgrunnen for at vi vil gjennomføre avhør med flere barn, er informasjonsmøtet vi hadde i barnehagen, sier Valheim.

Politiet har opprettet en egen tipstelefon som foreldre og ansatte kan ringe dersom de har mer informasjon.

Saken ble kjent tirsdag kveld da politiet sendte ut en pressemelding om siktelsen. De har ikke fortalt hvilken barnehage det er snakk om, eller hvor i Bergen den ligger. De har heller ikke gått ut med alderen til barnet.

– Men vi gjør ikke avhør av barn som er under tre år, sier Valheim.

Ansatte og foreldre i barnehagen har fått tilbud om bistand fra kommunens kriseteam.

Nekter straffskyld

Den siktede mannen har blitt avhørt av politiet. I tillegg har de ransaket leiligheten hans, og tatt beslag i datautstyr.

De har foreløpig ikke gått gjennom beslaget de har gjort.

– Han har jobbet i barnehagen i en del år. Men det er viktig å si at vi er i en innledende fase og at han ikke har erkjent straffskyld, sier Valheim.

Under fengslingsmøtet onsdag møtte advokat June Staveland opp som forsvarer for den siktede. Hun vil ikke kommentere saken før kjennelsen er klar.