Barn mister nattesøvnen av dei vaksne sine pengeproblem

Ein ny internasjonal studie viser at brå forverring av familien sin økonomi når barn er små, gir søvnvanskar i ungdomsåra.

Studien er eit samarbeid mellom Regionalt kunnskapssenter for born og unge ved Uni Research Helse i Bergen, Folkehelseinstituttet og University of Auckland på New Zealand.

Han er gjort over sju år, og gjennomført på grupper ungdomar frå familiar med ulik økonomisk bakgrunn.

Fakta: Søvnstudien Ekspandér faktaboks I ein artikkel publisert i det amerikanske tidsskriftet Sleep Medicine, blei registerdata på familieinntekt frå 2004-2010 kobla saman med ungdoms søvnvanskar frå ung@hordaland-undersøkelsen frå 2012.

Ulike forløp av den økonomiske utviklinga til familiane gjennom barndommen blei studert og sett opp mot seinare sjølvrapportert søvn då ungdommane hadde blitt 16-19 år.

Medan gjennomsnittleg søvnlengde i kvardagen var 6 timar og 28 minutt i gruppa som aldri hadde vore fattig, var søvnlengden 32 minutt kortare mellom ungdom frå familiar med aukande grad av fattigdom.

Gjennomsnittlag vakentid i løpet av natten var 24 minutt i gruppa som hadde ei forverring av familieøkonomien, samanlikna med 14 minutt hjå dei som aldri hadde vore fattig.

Forskerne fann ingen samanheng mellom familieøkonomi og kor lang tid ungdommane brukar på å sovna etter å ha lagt seg.

Mistar ein halvtime

– Ei forverring av den økonomiske situasjonen hos familiar var assosiert med større grad av søvnvanskar for ungdom i 16-19-årsalderen, seier søvnforskar Børge Sivertsen, som har leia studien.

Ungdommar frå familiar som hadde blitt fattigare, hadde både kortare søvnlengde og meir vakentid om natta enn jamaldrande som ikkje hadde opplevd forverra familieøkonomi.

– Det er store skilnader, faktisk ein halvtime kortare søvnlengde for dei som hadde fått verre økonomi. Det er mykje i ein alder kor dei gjerne søv lite i utgangspunktet, seier Sivertsen.

FORSKAR: Seniorforskar Børge Sivertsen ved Uni research helse i Bergen har leia den sju år lange studien. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Ungdom som hadde levd med låg inntekt heile livet, hadde ikkje dei same søvnvanskane. Det overraska forskarane.

– Det skuldast nok at ein byrjar å samanlikna seg med andre. Viss ein har hatt det bra og så fått mindre å rutte med, er nok det verre for mange enn å ha lite heile tida, seier Sivertsen.

Veit lite

– Når vi snakkar med barn frå låginntektsfamiliar, bekymrar dei seg for økonomien til foreldra, seier spesialrådgjevar Stina Eiet Hamberg i Redd Barna.

NYTTIG: Stina Eiet Hamberg i Redd Barna er glad for forsking på born og søvnvanskar. Foto: Redd Barna

Ho seier organisasjonen er kjempeglad for at Uni Research tar tak i tematikken.

– Konsekvensane av brå overgangar i familieøkonomien har vi ikkje så mykje oversikt over frå før, seier Hamberg.

Forskar Sivertsen fortel at dei òg finn depressive symptom mellom ungdommane i studien.

– Men det forklarar ikkje heile effekten. Vi finn at det er ein direkteeffekt av mindre søvn grunna økonomisk bekymring, seier Sivertsen.