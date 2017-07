Bare minutter etter vaktbuen ved Trolltunga landet, måtte turister flys ned

I 2016 var det 42 redningsaksjoner på Trolltunga i Odda i Hardanger. Det yndede turistmålet krever sine gode sko å nå, men bildekåte turister legger ut på den 22 kilometer lange turen uten å ha planlagt godt nok.

30 av aksjonene var reine henteoperasjoner.

– Det var oppdrag om å holde dem i hånden, gi dem en sjokoladebit, trøste dem litt og få dem i gang igjen. Det er den type redningsoperasjoner vi prøver å unngå ved å etablere fjellvaktstjenesten, sier Rolf Bøen i Odda kommune.

Foto: Tale Hauso / NRK

For nå er løsningen forhåpentligvis på plass. En liten brakke ble i dag fraktet opp til Floren, fem-seks kilometer fra den utstikkende instagramfavoritten.

Her er det seng, kokeutstyr og lys i taket. Turister kan komme inn, varme seg og få næring.

FLØYET: Et helikopter fraktet brakken opp, og forkomne turister ned. Foto: Tale Hauso / NRK

Vil avlaste hjelpemannskaper

Da NRK var med opp for plasseringen av brakken, kom to turister bort. Den ene var kledd i dongeribukse, den andre i hettegenser. De fikk sette seg ned i buen og ta et pust i bakken, før helikopteret fraktet de ned fra fjellet.

Normalt hadde de kanskje bare fått en matbit før de måtte ha tatt seg ned for egen maskin.

GUIDE: Håvard Tofte er guide hos Trolltunga aktiv, og er godt kjent i området. Sammen med andre skal han bemanne rednignsbrakken. Foto: Tale Hauso / NRK

Målet er å redusere henteoperasjonene, og lempe på trykket på Røde Kors-mannskapene i Hardanger.

– Jeg tror det blir bra. Ofte er disse turistene som har satt seg fast her oppe veldig slitne og trøtte. Vi har ikke hatt noen akutte problemer, hvor de trenger umiddelbar hjelp. Ofte kan de, med litt mat og sånn, komme seg ned selv. Så kan vi avlaste Røde Kors litt, sier Håvard Tofte, en av vaktene som skal bemanne buen.

TROLLTUNGA: Trolltunga har blitt et populært reisemål etter tilveksten av sosiale medier. Foto: Henrik Evertsson / NRK

Vil være klar til å rykke ut

Fjellvaktene er en del av guideapparatet til Trolltunga aktiv, og har førstehjelpskurs og ofte utdanning innenfor friluftsliv.

– Vaktene har en kjernearbeidstid fra klokken 12 til klokken 21. Men så, hvis det kommer en nødtelefon, er de klar til å rykke ut når som helst på døgnet. Nå er det etter planen, og vi kan være i sving med vaktene i morgen, sier Bøen i kommunen.

Røde Kors er fornøyd med det nye tiltaket.

RØDE KORS: Christina Riber Østlie i Røde Kors sitt hjelpekorps er fornøyd med tiltaket, og håper at det blir færre redningsaksjoner. Foto: Tale Hauso / NRK

– Jeg tror at det kommer til å hjelpe oss i Røde Kors ved å ikke bli så mye av de henteoppdragene hvor vi er oppe og følger turistene ned, sier Christina Riber Østlie, i Røde Kors sitt hjelpekorps.

– De får i seg litt mat og drikke, tar en pust i bakken. Det er bra at vi har folk der oppe som holder et godt øye med turistene.