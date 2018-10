Banner-ansvarlege trekk seg

Styret i Kanari-Fansen tar sterk avstand frå banner-saka på Brann stadion, og to av styremedlemmene trekk seg. Det opplyser supporter-grupperinga til Lillestrøm måndag kveld. Banneret hadde teksten «Mind the gap», på eit T-banesymbol, ein drøy månad etter at ein Brann-supportar kom i klem mellom perrongen og en T-banevogn i Oslo.