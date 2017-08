Bane Nor vant erstatningssak etter Hallingskeid-brannen

Krangelen om hvem som skulle ta regningen på nesten 150 millioner kroner etter brannen har vart i fem år.

Lagmannsretten kom tirsdag fram til samme konklusjon som tingretten gjorde for to år siden, nemlig at Bane Nor ikke er erstatningspliktige, opplyser Bane Nor.

Torsdag 16. juni 2011 kjørte et tog på vei fra Bergen til Oslo inn i et brennende snøoverbygg på Hallingskeid og tok fyr. Ingen av de 257 passasjerene ble skadd, men hele togsettet brant opp, og NSB fikk 150 millioner kroner i erstatning.

Ikke overveiende sannsynlig at sveisearbeid hadde skylden

I etterkant sendte forsikringsselskapet et regresskrav til Jernbaneverket, som nå er Bane Nor, fordi de mente at sveisearbeid på overbygget kan ha utløst brannen. Dette er trolig norgeshistoriens største regresskrav.

– Jeg er glad for at lagmannsretten opprettholder tingrettens dom. Nå skal vi lese hele dommen i ro og mak, sier områdedirektør Tony Dæmring i Bane Nor.

I dommen vises det til at det ikke er bevist med sannsynlighetsovervekt at sveisearbeidene som ble utført samme dag som brannen, var brannårsaken. Dessuten fantes det andre alternative brannårsaker som ikke kan utelukkes.

NSB og forsikringsselskapet har en måneds frist på å anke dommen.