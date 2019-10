Bambas agent hardt ut mot Brann-treneren: – Utsetter ham nesten for karakterdrap

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Utestengelsen fra troppen kom i kjølvannet av det Brann-ledelsen anser som dårlige holdninger før og under hjemmekampen mot Molde søndag 6. oktober, skrev BA torsdag.

Brann-trener Lars Arne Nilsen skulle sende Daouda Bamba på banen som innbytter mot Molde, men avbrøt planen fordi spissen ikke ble ansett klar for å komme inn.

– Vi har noen interne regler som alle må håndtere. Det har han (Bamba) ikke klart, og da må det få konsekvenser. Det er helt umulig å la ham styre på slik, sa Nilsen til avisen.

BT skriver også at Bamba og medspiller Veton Berisha var involvert i et basketak på trening denne uken.

– Karakterdrap av Bamba

Bambas agent, advokat Ole Petter Drevland, er sterkt kritisk til Nilsen sine uttalelser.

– Nilsen går langt over streken. Det er nesten et karakterdrap av Bamba. Og det er helt uholdbart, sier Drevland til BT.

Drevland har ikke besvart NRKs henvendelser. Overfor BT fremholder han at Nilsen burde holdt kommentarene internt, og trekker frem at Nilsen selv har forfektet at spillere ikke skal kritisere Brann offentlig. Brann opplyser til BT at Nilsen ikke vil kommentere saken før kampen mot Sarpsborg søndag.

I august plantet Bamba albuen i ansiktet på Tromsøs Simen Wangberg og ble utestengt i fire kamper.