Bamba utestenges i fire kamper

Fem minutter etter oppstart i eliteseriekampen mellom Brann og Tromsø søndag, ble Tromsø-kaptein Simen Wangberg liggende på bakken.

Reprisen viste at Brann-spiss Daouda Bamba landet oppå Wangberg etter en duell, før Bamba plantet albuen i ansiktet på tromsøspilleren. Wangberg endte på sykehus med hjernerystelse.

– Stort skadepotensial

Bamba fikk ikke straff i kampen, men nå har disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund vurdert situasjonen på nytt. Dommen er klar. Bamba må stå over fire kamper.

«Albuen traff hodet til Wangberg med stor fart og kraft, noe som medfører stort skadepotensial, og det medførte også at Wangberg måtte byttes ut», skriver disiplinærutvalget i sin begrunnelse tirsdag.

Roser Bamba og Brann for beklagelse

Disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund mener Daouda Bamba og Brann har håndtert saken bra i etterkant av kampen mot Tromsø. Hvis ikke kunne straffen blitt enda strengere.

«I formildende retning legges det vekt på at spilleren og klubben har beklaget hendelsen. Disiplinærutvalget ønsker å honorere Brann for å ta såpass klar avstand fra slike hendelser i fotballen», skriver utvalget.

I begrunnelsen trekkes det også en parallell til da Kristiansunds Aliou Coly ble ilagt tre kampers karantene for å ha plassert albuen sin i ansiktet på en motspiller forrige sesong. Helt like er sakene likevel ikke.

«Selv om foreliggende sak har likhetstrekk med den saken, finner disiplinærutvalget at Bamba har handlet med enda større grad av forsett enn Coly. Det vises her spesielt til at spilleren satte albuen i ansiktet etter at spillerne endte oppå hverandre liggende på bakken, samt at han foretar en bevisst slagbevegelse med albuen», skriver utvalget.

LEI SEG: I går sa Bamba at han ville akseptere en suspensjon om det skulle skje. Foto: Janne Håland / SK Brann

Vil ta straffen

Mandag møtte Daouda Bamba pressen på Brann Stadion. På spørsmål om han selv mener han burde bli suspendert, svarte Bamba slik:

– Jeg burde bli suspendert. Jeg elsker fotball, og jeg liker ikke å se slike ting selv. Jeg ønsker ikke at folk gjør slikt på en fotballbane. Jeg må akseptere en suspensjon om det kommer.

– Skal ikke skje

Branns sportslige leder Rune Soltvedt tok tydelig avstand fra handlingen.

– Dette er ting som ikke skal skje. Heldigvis ser det ut til at det gikk bra med Simen. Slikt skal ikke skje i vår klubb og med våre spillere. Vi er opptatt av at spillerne skal beskyttes. Det er viktig at vi forebygger dette som klubb.

TAR AVSTAND: – Det er sånt vi ikke ønsker skal skje fra våre spillere i Brann, sa Branns sportslige leder Rune Soltvedt. Foto: JANNE HÅLAND / SK BRANN

Mangler angripere

Brann-angriper Veton Berisha er også ute med suspensjon etter for mange gule kort. Det betyr hodebry for trener Lars Arne Nilsen i møtet med Lillestrøm 1. september.

– Det må vi løse. Det er det minste problemet i denne saken, sier Nilsen.

– Kan det bli aktuelt å hente inn noen som er lånt bort?

– Ja, det kan det.