NRK-ekspert overraska over nytt Brann-angrep – Bamba hevda dei er hjernevaska av trenaren

I dag gjekk Daouda Bamba ut med knallhard kritikk mot spelestilen under Brann-trenar Lars Arne Nilsen og hevdar at spelarane er blitt hjernevaska. NRK-ekspert syns det er underleg at klubben ikkje har betre kontroll på spelarane sine.