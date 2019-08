BA: Politiet fant siktedes hudceller på avdødes hånd

Rettsmøtet i Bergen tingrett gikk fredag for lukkede dører. Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt mente det er fare for bevisforspillelse og gjentakelsesfare.

Kripos bistår med både avhør og taktisk etterforskningsledelse.

– Vi har bistand fra en person som har vært og foretatt avhør og som gir bistand som etterforskningsleder i saken, sier Knutsen-Berge til NRK.

Isolasjon og medieforbud

Knutsen-Berge fikk også medhold i sin begjæring om medieforbud og full isolasjon i de to første ukene da mannen ble fremstilt for varetektsfengsling fredag ettermiddag.

– Vi er redd for at vitner kan bli påvirket av å lese medier blant annet, og ønsker derfor å holde en del opplysninger tilbake for å sikre en del forklaringer uten at de kan bli påvirket, sier Knutsen-Berge.

43-åringen ble funnet død ved en parkeringsplass i Åsane i Bergen 1. juni. Siktede ble pågrepet onsdag i sitt hjem i Åsane. Han nekter straffskyld.

Politiet ønsker fortsatt tips fra personer som kan ha sett noe på nattbuss nummer 30, på Åsane bussterminal eller parkeringsplassen den aktuelle natten. Overvåkingskamera på bussen hadde en teknisk feil og var ute av drift på tidspunktet.

– Vi har fått inn noen tips, men ønsker fremdeles at flere vil ta kontakt og håper at alle som har informasjon i saken ringer på tipsnummeret vårt, sier hun.

FUNNET DØD HER: 1. juni ble 43-åringen funnet død på denne parkeringsplassen ved Rema 1000 i Åsane. To og en halv måned senere tror politiet det dreier seg om drap. Foto: Åsmund Gullachsen / NRK

Innkalt som vitne

Mannen var først innkalt som vitne i saken, men om lag to uker etter hendelsen ble han siktet for uriktig forklaring.

Ifølge Bergensavisen er offerets DNA fra hudceller og blod på en bukse siktede antas å ha brukt, sentrale bevis i saken. Politiets hovedteori er at en konflikt på nattbussen, eller like etter ankomsten ved Åsane terminal, skal ha eskalert og utviklet seg til en konfrontasjon med dødelig utgang.

Torsdag ettermiddag og kveld ble det gjennomført nye avhør av den siktede. Det er ingenting som tyder på at det er en relasjon mellom ham og den drepte. 27-åringen er registrert hos politiet fra før, men er tidligere ustraffet.

SLIK VAR HAN KLEDD: Politiet har gått ut med dette bildet av avdøde tatt på Åsane terminal. Foto: Politiet

Mannens forsvarer, advokat Einar Råen, sier klienten ble avhørt i rundt fire timer.

– Han har gitt forklaringer og har sittet timevis i avhør for å prøve å forklare seg om det han kjenner til. Politiet presenterer et annet bevisbilde og det er der saken står, sier Råen til NRK.

Stilte selv

27-åringen stilte selv i fengslingsmøtet, der han motsatte seg fengsling. den siktede har forklart at han har vært i området der avdøde ble funnet, men han erkjenner ikke kjennskap til dødsfallet, ifølge BA.

– Etter mitt syn er det et spørsmål om det er behov for fengsling i en sak som er blitt etterforsket i snart tre måneder. Min klient har vært på frifot helt fram til han ble pågrepet denne uken, sier advokaten til avisen.