Mandag ble Brann og Viking omsider enige om en overgangssum for spissen fra Egersund, skriver BA.

Også BT sitter med de samme opplysningene. Viking-trener Bjarne Berntsen avviste først at forhandlingene var i mål.

– Avisene er ofte raskere ute enn oss, men vi både tror og håper på en snarlig løsning, sa Bjarne Berntsen til NRK.

Mandag ettermiddag melder Viking FK at de er enige i betingelsene i en overgang for Veton Berisha.

– Avtalen forutsetter at vi blir enig om personlige betingelser, og at Berisha består den obligatoriske medisinske testen. Vi i Viking er utrolig glad for at Veton returnerer til Stavanger, skriver klubben på egne nettsider.

Overgangssummen skal ifølge Stavanger Aftenblad ligge på rundt 6,5 millioner kroner.

Var ikke på Brann-trening mandag

Berisha var ikke på plass da Brann-spillerne møtte på årets første trening i Vestlandshallen mandag formiddag. Spissen hadde fått lov til å bli hjemme i Stavanger i påvente av en endelig avklaring om Viking-overgangen.

I Stavanger var Viking-trener Bjarne Berntsen kryptisk på spørsmål fra NRK om Berisha-saken:

– Vi har vært klare hele veien på at vi ønsker ham, og han ønsker seg hit. Men det er ikke alltid at du får ønskene oppfylt, sa Berntsen, og lovet samtidig en avklaring innen få dager.

VENTET BERISHA-NYTT: Viking-trener Bjarne Berntsen var svært opptatt av mobiltelefonen sin på årets første Viking-trener. Foto: Elias Håvarstein / NRK

Gikk til media for å få fart på overgangen

Det var søndag ettermiddag at Viking-trener Bjarne Berntsen bekreftet at klubbene igjen var i samtaler om en overgang for egersunderen.

Dialogen hadde da tidligere blitt avbrutt på grunn av uenighet om overgangssummen for Berisha, som kostet drøyt seks millioner kroner da han kom til brann fra Rapid Wien. Viking skal tidligere ha budt fem millioner for Brann-spilleren, et bud som ble avslått av Brann.

Men den siste tiden har spissen selv gått hardt ut i media og fortalt hvor sterkt han ønsker et comeback i Viking-drakten, først i Bergens Tidende første nyttårsdag, så i en podkast fra Stavanger Aftenblad 9. januar.

– Det er her (Stavanger) jeg har lyst å være. Jeg tror det vil løse seg, sa Berisha, som senere beklaget uttalelsen etter voldsom kritikk fra Brann-supportere, kommentatorer og eksperter.

KOMMER «HJEM»: Veton Berisha scoret bare tre mål serien for Brann i 2019. Her i bortekampen mot Viking, hvor Brann tapte 1–2 og Berisha fikk gult kort allerede etter ni minutter. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Ville til Viking også i fjor

25-åringen spilte for Viking fra 2011 til 2015 og scoret 24 mål før han dro utenlands. Berisha la aldri skjul på at han ønsket seg til Viking også da Rapid Wien-karrieren var over i fjor vår, men den gang hadde ikke siddisklubben økonomi til å hente ham.

I stedet la Brann pengene på bordet og sikret seg spissens signatur på en kontrakt ut 2022-sesongen.

Etter en sterk sesong med femteplass i serien, cupgull og innbringende salg av profilerte spillere som Kristian Thorstvedt, er klubbens økonomiske muskler av et helt annet kaliber enn på samme tid i fjor.

SIGNERTE FOR FIRE ÅR: Berisha og sportssjef Rune Soltvedt i Brann like etter at spissen hadde signert en fireårskontrakt med klubben. Foto: brann.no

Scoret kun tre i serien

Samtidig har Berisha aldri blitt noen stor hit i Bergen. 25-åringen kom til klubben foran andre serierunde og fant seg aldri til rette i trener Lars Arne Nilsens spillesystem.

Kun fire mål, hvorav tre i serien, er det blitt på Berisha, som også fikk mye oppmerksomhet i høst på grunn av et basketak med Branns temperamentsfulle spiss Daouda Bamba på trening.

Zlatko på vei bort

Ifølge Stavanger Aftenblad har en tyrkisk klubb lagt inn et bud på Viking sin kaptein, Zlatko Tripic.

Vikings Daglige leder, Eirik W. Henningsen, bekrefter til avisen at de har mottatt et bud, men partene skal ikke være ferdigforhandlet. Budet skal være på rundt fire millioner kroner, og den tyrkiske klubben spiller i øverste divisjon.

Men det er ikke sagt hvilken klubb det er snakk om.

– Viking ønsker ikke å selge Tripic, men vi respekterer hans ønske. Da han forlenget kontrakten sin i fjor, lovet vi ham å ikke stå i veien dersom det kom et tilbud fra utlandet som han ønsker å hoppe på, sier Henningsen til avisen.