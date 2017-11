BA: - Væpna aksjon

Bergensavisen skriv at politiet gjennomførte ein væpna aksjon som førte til arrestasjonen av dei to mennene. Dei er sett i varetekt og sikta for å ha utsett ein mann i 30-åra for vald. – Han sa at han skal ha blitt rana og skoten på av to andre menn, seier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i politiet til avisa. Politiet tok beslag i eit luftvåpen på ei adresse i Sandviken.