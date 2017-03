Ba Søviknes stoppe utbygging

Ordfører Jostein Ljones (Sp) og Frode Nygård (Frp) fra Kvam, samt Bergen og Hordaland Turlag, møtte i dag olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) for å be ham droppe kraftutbygging i Øystesevassdraget. De mener natur- og turområdet Hordaland Frp kaller et av de «siste store urørte vassdragene i Hardanger» må bevares, og ikke utbygges av BKK. – Departementet har konsesjonssaken til behandling nå, så jeg kan ikke kommentere saken, skriver Søviknes i en tekstmelding til NRK.