Ba om 2,6 års fengsel

En 34 år gammel mann møtte i Bergen tingrett i dag tiltalt for å ha lastet ned ulovlig overgrepsmateriale av barn, i perioden 2013-2016. Politiadvokat Eli Valheim ba om to år og seks måneders fengsel for 34-åringen, skriver BT. Mannen er tidligere dømt for å ha lastet ned overgrepsbiler, skriver avisen.