Azar Karadas signerer ny kontrakt

Nordfjordingen forlenger med eitt år og er Brann-spelar ut 2018-sesongen. – Me resignerer Azar fordi han har mykje å bidra med på bana, seier sportssjef Rune Soltvedt ifølgje Brann.no. Eidabuen har til no spelt 214 kampar for sportsklubben.