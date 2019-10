Avviste førelegg – må i retten

Eks-sambuaren til ein kjent politikar frå Hordaland må over nyttår møta i tingretten, tiltalt for å ha sendt meldingar av «krenkande og truande karakter» til politikaren. Kvinna er også tiltalt for å ha bitt mannen i armen. Etter nokre månadar etterforsking, skreiv politiadvokat Alexander Gonzalo Sele (biletet) i vår ut eit førelegg på 8000 kroner mot kvinna. Politikaren vil ikkje kommentere saka.