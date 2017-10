Avviser sommel om Fedje-ubåten

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser at det ikke gjøres nok for å sikre ubåt-vraket ved Fedje. I Stortingets spørretime i dag spurte Kjersti Toppe (Sp) om hvorfor regjeringen trenerer saken og ikke har satt av midler i statsbudsjettet. Ministeren svarte at de har gjort mer enn forrige regjering.