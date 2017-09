Avviser at de planlegger å bryte loven

– Vi har fullt fokus mot sykkel-VM, og fortsetter akkurat som planlagt, sier driftsleder for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt, Morten Ørn.

Sammen med resten av ledelsen i Vest Politidistrikt var han mandag innkalt til Arbeidstilsynet om arbeidsforholdene under sykkel-VM.

Politiets Fellesforbund har sendt bekymringsmelding til tilsynet, fordi de mener politiet planlegger politiarbeidet under VM i strid med arbeidsmiljøloven.

– Det var et greit avklaringsmøte for vår del. Men møtet får ingen betydning for vår planlegging eller arrangementet som sådan, sier Ørn.

Les også: Tusen tomme felt i vaktplanen

– De tar feil

Politiets Fellesforbund mener måten politiet planlegger vaktplanen under arrangementet på, strider med arbeidsmiljøloven.

Blant annet skal flere tjenestefolk fremdeles ikke ha fått vite når de skal jobbe under VM. Fagforeningen mener også å sitte på bevis om at flere av politiets vakter planlegges med overtidsjobbing, noe de mener strider mot loven.

Men Ørn deler ikke fagforenings bekymringer, og mener de tar feil.

– Vi mener vi planlegger i tråd med arbeidstidsbestemmelsene, sier han.

Forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, står fast på at politiet planlegger å bryte arbeidsmiljøloven.

– Man skal følge norsk lov, og vi mener det kan foreligge brudd her.

Bergens Tidende omtalte søndag møtet hos Arbeidstilsynet.

– Tidenes beredskap

Fra før har fagforeningen klaget på arbeidsbelastningen for polititjenestemenn og kvinner som er blitt beordret til Bergen under mesterskapet.

Disse kommer fra sine turnuser, gjerne med jobbehelg hver tredje helg. For noen av disse vil VM-helgene treffe på deres frihelger, og dermed blir de nødt til å jobbe fire helger på rad: I turnusen sin helgen før VM, to helger under VM, og tilbake i sin vante turnus helgen etterpå.

UROLIG: Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund er bekymret for arbeidstidsbestemmelsene for tjenestemenn som skal jobbe under sykkel-VM. – Dette handler også om hvordan man skal håndtere lignende arrangementer i fremtiden. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Politiets Fellesforbund mener det er uakseptabelt med så høy arbeidsbelastning.

– Vi oppfatter dette som en uklok tilnærming fra arbeidsgiversiden. Det vil komme mange arrangement fremover som krever dyktige ansatte fra politiet, og nå har man lagt seg på en ny kurs der man ivaretar de ansatte på en dårligere måte, sier Bolstad.

Arbeidsbelastningen gjør fagforeningen bekymret for beredskapen dersom det skulle skje store hendelser, som en terroraksjon.

– Vi har en politiberedskap som vi aldri tidligere har hatt i regionen, og den beredskapen er satt ut fra vurderinger som gjør at vi mener den er tilstrekkelig, svarer Ørn.

En sentral konflikt

Fem dager før det største idrettsarrangementet i Bergen noensinne, må altså de som skal sørge for tryggheten i byen møtes hos Arbeidstilsynet for å avklare samarbeidet.

– Hva syns du om at det pågår en slik konflikt så tett på arrangementet?

– Jeg opplever ikke at dette er noen konflikt. Hvis det er noen som er i uenigheter så er det Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet om prinsipielle sider ved tolkningen av regelverket. Jeg er overhodet ikke bekymret for avviklingen av mesterskapet, sier Ørn.

Han fastslår at han har fått forsikringer om at Politiets Fellesforbund vil bidra til et trygt og sikkert arrangement.