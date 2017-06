Avslutter søket i Sørfjorden

Politiet opplyser til NRK at søket i Sørfjorden i 11.45-tiden avsluttes, etter at en mann ble funnet forkommen i vannet søndag morgen. – Vi trekker tilbake alle mannskaper i dette øyeblikk. Det er ingen som er savnet i området, han har forklart at han var alene, og det er heller ingen ting som tyder på at det var flere om bord på vannskuteren. Vi har også gjort et grundig søk i sjø- og strandsonen på begge sider av fjorden, sier operasjonsleder Morten Rebnord.