Avsluttar søk på isen

Politiet og brannvesenet avsluttar no søket ved Søvikhaugen i Bergen, der det vart meld om ein syklist på isen. – Vi har søkt med drone, men ikkje funnet hól i isen. Isen er ikkje trygg no, og vi frykta at nokon kunne ha gått gjennom. Syklisten må gjerne ta kontakt med oss og seie at vedkommande er komen trygt heim, seier operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt.