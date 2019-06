Har opna seks nye graver utan å finne Trine Frantzen: – Kan bli siste forsøk nokosinne

ØVSTTUN GRAVPLASS (NRK): Politiet sa dei sjekka berre éi grav. Seier no at dei eigentleg har undersøkt seks graver sidan i går, utan å finne spor etter kvinna som forsvann i 2004. To andre graver blir opna i løpet av kvelden.