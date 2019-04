Avslørt av nye DNA-prøver: Mann (57) tiltalt i 15 år gammel voldtektssak

– Bakgrunnen for tiltalen er at han ble anmeldt for en annen voldtekt høsten 2018. Da ble det tatt DNA-prøve av mannen, som matchet med den gamle saken fra 2004, sier statsadvokat Benedicte Hordnes til NRK.

Nektet straffskyld

57-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet like før jul etter DNA-matchen .Det skjedde under to måneder etter at han ble tatt og siktet for den andre voldtekten.

Mannen nektet straffskyld da han ble fremstilt for fengsling.

Begge voldtektene skal ha skjedd i Os kommune.

2004-voldtekten av den da 20 år gamle kvinnen skal ha funnet sted ved femtiden på morgenen lørdag 28. august. Kvinnen skal da ha blitt overfalt i et gangfelt i krysset E39/Holtbrekka ved Shell-stasjonen i Os sentrum.

TOK UT TILTALE: Statsadvokat Benedicte Hordnes er svært glad for at den 15 år gamle saken nå ser ut til å kunne bli oppklart. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Bistandsadvokat: – Glad for å bli trodd

Politiet gikk kort tid etter ut med en fantomtegning av gjerningsmannen, men fikk aldri noe gjennombrudd i saken før sent i fjor høst.

– Det er veldig bra at vi nå har funnet frem til mannen. Synd vi ikke har hatt DNA av ham tidligere, spesielt for denne kvinnen. Hadde vi hatt alle DNA-registrert, så ville saken ha blitt oppklart med én gang , sier statsadvokaten.

Den nå 35 år gamle kvinnen er lettet over at det nå er tatt ut tiltale i saken.

– Hun håper nå saken kan få sin ende. Dette er samtidig en krevende tid for henne og en stor påkjenning, men hun velger å tolke tiltalen som at politi og påtalemyndighet tror på hennes historie, sier kvinnens bistandsadvokat, Nanette Allers-Hansen.